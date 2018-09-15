Xanthi - Panaitolikos düellosu

Xanthi ve Panaitolikos, 16 Eylül 2018 Pazar günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Xanthi 1 puanla 12. sırada, Panaitolikos 3 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Xanthi, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Panaitolikos, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 643 kodlu maçı oynayanlar; Xanthi galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 2.90, Panaitolikos galibiyet oranı 3.50. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Xanthi son hafta oynanan Panaitolikos maçında 1-0 kazandı.

Panaitolikos ise Xanthi karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Xanthi, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ