XII. Klasik Otomobil Turu, Bursa'da başlıyor
Türk otomotivinin başkenti Bursa, XII. Klasik Otomobil Turuna hazırlanıyor, Osmangazi Rotary Kulübü liderliğinde 12.si düzenlenecek olan Klasik Otomobil Turu, 19 Ekim 2024 tarihinde Bursa'nın tarihi güzellikleri ve doğal manzaraları eşliğinde gerçekleşecek.
Bursa Osmangazi Rotary Kulübü, XII. Klasik Otomobil Turu'nu düzenliyor. Bu yıl 12.'si düzenlenen etkinlik, bu sene lösemi farkındalığını artırmak ve Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılını anmak amacı yollarda olacak.
19 Ekim saat 11:00 de, Osmangazi Meydanından başlayarak, tarihi şehri kat edecek olan klasik otomobiller, Mudanya – Tirilye’de ilk etabı tamamlayacaklar, turun öğleden sonraki etabı Tirilyede başlayarak, Eker Meydan'daki etkinlikle son bulacak. Meydan'da bir çocuk festivali ve konser düzenlenecek.
Turun organize edilmesinin amacının Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak ve lösemili çocukların tedavi süreçlerine katkı sağlayabilmek olduğu belirtilirken, Löder ile birlikte Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi yararına anlamlı bir farkındalık hedefleniyor.
Bu etkinlik için 40'tan fazla gönüllü ve 35'ten fazla pilot ve co-pilot, 2 aydan fazla süredir hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinliğe Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, 30'a yakın yerel ve ulusal firma destek oldu.
Elde edilecek tüm gelir Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ne bağışlanacak.