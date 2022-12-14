Turizm iç görülerine ışık tutmak amacıyla hayata geçirilen 2022 Mastercard Turizm Raporu açıklandı.

Araştırmaya göre; Türkiye’deki yabancı kart işlemleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında yüzde 225, dolar bazında ise yüzde 65 artış gösterdi. İstanbul, Antalya ve Muğla en çok ziyaret edilen ilk 3 il iken, Nevşehir turist harcamalarının en çok arttığı destinasyon oldu.

TURİST SAYISI DA HARCAMALAR DA ARTTI

Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim periyoduna kıyasla bu yılın aynı döneminde dolar bazlı toplam harcama tutarında artış görüldü. Bunun en önemli sebebi ise kullanılan kart sayısındaki artış, bu da Türkiye’ye gelen turist sayısındaki artışa işaret ediyor.

KUVEYTLİLER PARA YAĞDIRDI

Türkiye’deki hem POS harcamaları hem nakit çekimler geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında yüzde 225, dolar bazında ise yüzde 65 artış gösterdi. Bir turistin kart başına ortalama harcaması 610 dolar olarak gerçekleşti. Kuveyt bin 749 dolar ile ortalamanın 3 katına ulaşarak, kişi başı harcamada liderliği kazandı.

NEVŞEHİR'DE HARCAMALAR YÜZDE 155 ARTTI

Nevşehir, Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgisiyle harcamalarda yüzde 155’lik artışa ulaşarak, en yüksek büyüme oranının sahibi şehir oldu. 2022 yılında geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha çok turisti ağırlayan peri bacaları şehrinin misafirleri Avustralya, İtalya, İngiltere, Endonezya ve İspanya’dan geldi. Türkiye’ye gelen turistlerin en çok rağbet gösterdiği iller ise sırasıyla İstanbul (yüzde 43), Antalya (yüzde 20) ve Muğla (yüzde 8,7) oldu.

EN ÇOK RAĞBET ALMANYA, İNGİLTERE VE ABD'DEN

Yurtdışı kartlar tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen harcamalara bakıldığında ilk üç ülke sırasıyla; Almanya (yüzde 16), İngiltere (yüzde 14) ve ABD (yüzde 10).

SUUDİ TURİST SAYISINDA DEV ARTIŞ

Türkiye’ye seyahat eden 10 ülke arasında; geçtiğimiz yıla kıyasla harcamalarını katlayan Suudi Arabistanlılar 9,5 kat artışla en yüksek büyüme oranına ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; geçen yıla göre mayısta yüzde 378, haziranda yüzde 817, temmuzda yüzde 3 bin 996, ağustosta yüzde 15 bin 275, eylülde yüzde 9 bin 657 olan artış ekim ayında da yüzde 6 bin 311 olarak gerçekleşmişti.

ORTADOĞU TÜRKİYE'DEN GİYİNİYOR

Türkiye Kuveytlilerin en çok tercih ettiği ikinci destinasyon oldu. Kuveytli turistlerin Türkiye’deki harcamaları geçen yıla göre yüzde 82'lik artış gösterdi. Kuveytlilerin kart başına harcama ortalaması bin 749 dolar ile genel ortalamanın yaklaşık 3 katı oldu. Ortadoğulu turistlerin en çok harcama yaptığı dört sektör ise yüzde 40 ile giyim ve aksesuar, yüzde 22 ile konaklama, yüzde 7 ile market ve AVM’ler, yüzde 6 ile yemek ve sağlık/kozmetik oldu.

AVRUPA YEME İÇMEYE HARCIYOR

Avrupalı turistler Türkiye’de en çok yeme içmeye para harcarken, rakip destinasyonlardan farklı olarak Türkiye’de kuyumculuğa da ilgi gösteriyorlar. Başka ülkelere yaptıkları seyahatlerde kuyumculuk harcamaları yüzde 1’i geçmezken, Türkiye’de yapılan harcamaların yaklaşık yüzde 10’u kuyum harcamalarına ayrılıyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Türkiye’de yurt dışı kartlarla yapılan sağlık harcamaları 2018-2021 yılları arasında yüzde 94’lük bir büyüme gösterirken, COVID etkisiyle yaşanan küçülme 2021 ve 2022 yıllarında telafi edildi. 2022’nin sonunda; sağlık sektöründe harcama yapan kartların sayısının 2021 yılına göre yaklaşık iki kat daha fazla olması bekleniyor.

Türkiye’de yapılan yurtdışı sağlık harcamaları incelendiğinde hastanelerin bu kategorinin yüzde 46’sını oluşturduğu görülürken, yüzde 32’sini özel doktorlar, yüzde 17’sini eczaneler ve yüzde 5’ini diğer kalemler oluşturuyor.

İngiltere ve Almanya kartları ise Türkiye'de yurt dışı kartların sağlık sektöründe yaptığı harcamaların yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ediyor. Sağlık harcamalarının yüzde 47'si İstanbul’da gerçekleşirken, ilk 5 il içinde bir önceki yıla kıyasla en önemli artışın adresi yüzde 179 ile Muğla oldu.