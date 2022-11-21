Yabancı turistte yüzde 38.36 artış!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekim 2022 Aylık Sınır Bülteni'ni yayımladı.
2022 yılı ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.36 artış kaydedildi. 4 milyon 803 bin 198 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.
Ekim ayında ülkemize gelen 4 milyon 803 bin 198 kişi yabancı ziyaretçinin 176 bin 193'ü ( 3.67%) günübirlikçi.
Ekim ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya %34,58 (1.661.003)
2-İstanbul %32,99 (1.584.692)
3-Edirne %9,10 (436.972)
4-Muğla %7,03 (337.805)
5-Artvin %3,74 (179.835)
2022 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %88,14 artış göstererek 39 milyon 613 bin 471 oldu.
2022 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemize gelen 39 milyon 613 bin 471 yabancı ziyaretçinin 853 bin 680'i (2.16%) günübirlikçi.
Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %33,76 (13.372.526)
2-Antalya %30,81 (12.204.275)
3-Edirne %9,98 (3.954.818)
4-Muğla %7,48 (2.963.357)
5-Artvin %3,55 (1.405.111)
EN ÇOK RUSLAR GELDİ
2022 yılı Ekim ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %15,99 (767 814) ile birinci, Almanya %15,54 (746 192) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %8,08 (388 017) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izledi.
|ÜLKELER
|2022
|2022 MİL.PAYI %
|2021
|2021 MİL.PAYI %
|2020
|2020 MİL.PAYI %
|Rusya Fed.
|767 814
|15.99
|905 379
|26.08
|489 836
|28.11
|Almanya
|746 192
|15.54
|476 370
|13.72
|124 544
|7.15
|İngiltere (Birleşik Krallık)
|388 017
|8.08
|140 941
|4.06
|60 008
|3.44
|Bulgaristan
|326 429
|6.80
|171 601
|4.94
|232 729
|13.36
|İran
|185 945
|3.87
|155 714
|4.49
|33 795
|1.94
|DİĞER
|2 388 801
|49.73
|1 621 535
|46.71
|801 391
|46.00
|GENEL TOPLAM
|4 803 198
|100.00
|3 471 540
|100.00
|1 742 303
|100.00
OCAK - EKİM DÖNEMİNDE ZİRVE ALMANYA'NIN
2022 yılı Ocak - Ekim döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya %13,31 (5 274 045) ile birinci, Rusya Fed. %11,69 (4 632 712) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %8,09 (3 205 288) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izledi.
|2020-2022 YILLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
|ÜLKELER
|2022
|2022 MİL.PAYI %
|2021
|2021 MİL.PAYI %
|2020
|2020 MİL.PAYI %
|Almanya
|5 274 045
|13.31
|2 745 043
|13.04
|1 037 293
|9.26
|Rusya Fed.
|4 632 712
|11.69
|4 362 238
|20.72
|1 911 264
|17.06
|İngiltere (Birleşik Krallık)
|3 205 288
|8.09
|278 173
|1.32
|787 540
|7.03
|Bulgaristan
|2 389 127
|6.03
|977 629
|4.64
|997 470
|8.91
|İran
|2 030 553
|5.13
|864 455
|4.11
|319 065
|2.85
|DİĞER
|22 081 746
|55.74
|11 828 226
|56.18
|6 148 260
|54.89
|GENEL TOPLAM
|39 613 471
|100.00
|21 055 764
|100.00
|11 200 892
|100.00
Ayrıntılar birazdan...
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