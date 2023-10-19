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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da 3 haftadır satış tarafında - Borsa Haberleri

        Yabancı yatırımcı borsada 3 haftadır satış tarafında

        Yabancı yatırımcı 13 Ekim haftasında Borsa İstanbul'da 12.6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Böylece son 3 haftadır satış tarafında olan yabancıların toplam satışı 348.6 milyon doları buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 14:51 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:51
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        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Ekim haftasında net 12.6 milyon dolarlık hisse senedi ve 1.1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 1.7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

        Böylece yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da 3 hafta üst üste satış tarafında yer almış oldu. Söz konusu 3 haftadaki toplam net satışlar 348.6 milyon doları buldu.

        Yabancı yatırımcının son 3 aydaki hisse senedi stokundaki net değişimler (milyon dolar):

        Hafta Değişim
        13.10.2023 -12.64
        6.10.2023 -237.75
        29.09.2023 -98.28
        22.09.2023 74.39
        15.09.2023 -200.76
        8.09.2023 -0.74
        1.09.2023 253.86
        25.08.2023 -341.07
        18.08.2023 -75.62
        11.08.2023 -101.03
        4.08.2023 139.74
        28.07.2023 178.90
        21.07.2023 128.37
        14.07.2023 152.53

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Ekim itibarıyla 32 milyar 837.7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Ekim'de 31 milyar 435.3 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 103.7 milyon dolardan 1 milyar 106.2 milyon dolara çıktı.

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