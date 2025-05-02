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        Haberler Ekonomi Para Yabancıdan 10 haftanın en yüksek tahvil alımı - Para Haberleri

        Yabancıdan 10 haftanın en yüksek tahvil alımı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 92,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 476,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Böylece yabancı yatırımcı son 10 haftanın en yüksek DİBS alımını gerçekleştirmiş oldu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 15:20 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:20
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        Yabancıdan 10 haftanın en yüksek tahvil alımı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Nisan haftasında net 92,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 476,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 194,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

        Böylece yabancı yatırımcı son 10 haftanın en yüksek DİBS alımını gerçekleştirmiş oldu.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Nisan itibarıyla 28 milyar 152,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Nisan haftasında 28 milyar 570,6 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 9 milyar 712,7 milyon dolardan 10 milyar 332,7 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 567,3 milyon dolardan 370,7 milyon dolara indi.

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