Yabancıdan 242.8 milyon dolarlık alım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Ekim haftasında net 242,8 milyon dolarlık hisse senedi, 486,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken 40,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Ekim haftasında 32 milyar 320,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 31 Ekim haftasında 32 milyar 295,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 671,1 milyon dolarlık artışla 15 milyar 12,1 milyon dolardan 15 milyar 683,2 milyon dolara çıkarken ÖST stokları 564,3 milyon dolardan 524 milyon dolara geriledi.