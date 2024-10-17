Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.002,34 %0,52
        DOLAR 34,1380 %-0,11
        EURO 37,0630 %-0,21
        GRAM ALTIN 2.956,40 %0,66
        FAİZ 44,68 %0,86
        GÜMÜŞ GRAM 34,81 %-0,03
        BITCOIN 67.384,00 %-0,35
        GBP/TRY 44,4947 %0,15
        EUR/USD 1,0829 %-0,30
        BRENT 74,25 %0,04
        ÇEYREK ALTIN 4.833,71 %0,66
        Haberler Ekonomi Borsa Yabancılar borsada satışa devam ediyor - Borsa Haberleri

        Yabancılar satışa devam ediyor

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 125,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:50 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancılar satışa devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 125,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 200,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 ekim itibarıyla 31 milyar 13,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Ekim'de 31 milyar 4,4 milyon dolara indi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15, milyar 735,2 milyon dolardan 15 milyar 902,2 milyon dolara, ÖST stokları da 343,2 milyon dolardan 367,2 milyon dolara çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?