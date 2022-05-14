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Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

Sanılanın aksine az yemenin zayıflatmadığını aktaran Çetintaş, "Aksine vücudun işleyişi için gerekli enerjiyi almamak metabolik hızı yavaşlatır" dedi ve yağ yakmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

HABERTURK.COM
  • 01
    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

    Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş, kilo vermenin çok kolay, ancak kilo almanın ise zor olduğunu söyledi. Sanılanın aksine az yemenin zayıflatmadığını aktaran Çetintaş, "Aksine vücudun işleyişi için gerekli enerjiyi almamak metabolik hızı yavaşlatır. Vücut kendini az yemeye adapte eder yani daha yavaş çalışır. 
  • 02
    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

    Gerçek yağ kaybı için kalori kısıtlamalı diyetler değil, hayata geçirebileceğiniz, zor olmayan, hep sürdürebileceğiniz bir düzen kurmaya çalışın. Kan şekerinin dengede kalması yağ kaybının temelini oluşturur bu nedenle ara öğünler bizim için önemli" dedi. 
  • 03
    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

    Çetintaş, yağ yakmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

    3 saatten fazla aç kalmayın

    3 saatten fazla aç kalmamalısınız ve yanınıza pratik kuru meyve, ceviz, badem gibi atıştırmalıklar alabilirsiniz. Diyette zayıflatan öğün sebze veya salata yemek diye düşünüyorsunuz. Ama aslında protein alımı daha önemli. Bir öğünde et tüketmeye özen göstermek lazım.
  • 04
    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

    Dışarıda da kolayca temin edebilirsiniz. Köfte, tavuk ve tabii ki balık tüketmek zayıflamaya oldukça yardımcı. En korkulan ve diyete başlayınca hemen kesilen ekmek aslında diyetimize yardımcı. Esmer ekmekler (çavdar, tam tahıl, tam buğday) her öğünde 1 dilim tüketmeniz kan şekerinizi dengeler, gereksiz kaçamak yapmanızı engeller ve birçok b vitamini içererek sizi besler.
  • 05
    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

    Pilav ve patates yerine ekmek

    Pirinç pilavı, patates, makarna yemek yerine öğünlerinize ekmek eklemelisiniz. Tabii ki sebze ve bakliyat tüketimi de önemli. Bir öğün et bir öğün sebze yemek gerçek zayıflamanın anahtarı diyebiliriz.
  • 06
    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

    Diyetin temel taşı motivasyon

    Az kalori alarak düzensiz beslendiğiniz için kilo alıyorsunuz aynı şekilde çok spor yapmak veya bölgesel hareketler çalışmak da kilo vermede azalmaya neden olabilir. Bu danışanlara normal yediklerinden çok daha fazla yemek içeren bir liste verdiğimizde hızla kilo kaybetmeye başlıyorlar, bu onları da şaşırtıyor. Aslında diyetin temel taşı yemekler, listeler değil tam olarak motivasyondur.
  • 07
    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

    Diyet sırasında en çok yapılan hatalar

    En büyük hata sürekli olarak tartılmak: Kilo tartıda gün gün düşmez, ödem artışları sık görünür. En doğru tartı sabah açken veya en az 3 saat aç ve susuzken haftada 1 kere aynı cihaz ile alınan tartıdır.
  • 08
    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

    Stresli ve aceleci davranmak: Yine diyeti bırakma sebeplerimizden. Diyette her hafta aynı sonuçları göremezsiniz. Çünkü vücutta birçok metabolik olay gerçekleşir. Bir hafta 3 kilo verip diğer hafta yarım kilo vermek gayet normal.
  • 09
    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

    Geleceği olumsuz görme hatası: Bir kere diyet yaptım zayıfladım, geri aldım zaten başaramam gibi olmamış şeyleri olumsuz düşünerek diyeti bırakanlar çok. Halbuki bir gün akşama kadar bile diyeti bozsanız diğer güne hiçbir şey yok gibi başlamanız yine o hafta kilo vermenizi sağlayacaktır.
  • 10
    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

    Çevredeki yorumlar: Çok enteresandır kilo alınca size şişman, çok çirkin olmuşsun git zayıfla diyen arkadaşlarınız, zayıflamaya başlayınca da kıskanmaya başlıyor. Yüzün çöktü, eskiden daha güzeldin gibi yorumlar geliyor ve psikolojileri bozuluyor.
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    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?
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    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?
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    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?
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    Yağ kaybetmek için ne yapılmalı?

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