İklim krizinden büyük yaraların alınacağını ve bu nedenle erken önlem alınması gerektiğini vurgulayan Alaeddinoğlu, şöyle devam etti:

"Küresel ısınma geçici bir şey değil. Çok uzun sürecek ve ritmini artırarak devam edecek. Son yıllarda Türkiye'de iklim büyük ölçüde değişti. Hem yağışların hem karın yerde kalma süresinin hem de yağışın şeklinin değiştiğini görüyoruz. Yağışların azalması, yağışta değişmeler başta Van Gölü olmak üzere bir çok gölde geri çekilmelerle kendini gösterdi. Havzada neredeyse üç hafta baharın daha erken geldiğini söyleyebiliriz. Bu da şunu gösteriyor, kış ayları giderek daralıyor, azalıyor. Bahar ve yaz ayları artık uzayacak. Bu da bünyesinde birçok gölü barındıran Van Gölü Havzası için çok ciddi bir tehdit. Sadece göller için değil hayvancılık ve birçok tarımsal faaliyet için de tehdit. Sıcaklıklardaki artışlar, sel felaketleri gibi ekstrem olayları sıklıkla görmemize neden olacak. Bu da hayatı daha da olumsuz etkileyecek. Şehirlerin altyapısının bu yeni duruma hazır olup olmadığını gündeme getirecek."