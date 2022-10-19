BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOKAT 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey ilçeleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı