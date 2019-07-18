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HaberlerGündemYAĞMUR VAR! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege, Karadeniz ve İç Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Ege, Karadeniz ve İç Anadolu için sağanak uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin iç bölgeleri sağanak yağışın etkisindeyken, kıyı bölgeleri ve doğu illerinde güneş yüzünü gösterecek

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç, batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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