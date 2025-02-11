Ahırkapı'da yakıt sızıntısına müdahale

Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine müdahale edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı'da "Jag" isimli gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine, kurtarma uzmanı eşliğinde "KEGM-3" ve "KEGM-4" botları, çevre barcı ve "Mehmetçik" römorkörüyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi.