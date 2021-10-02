"Yalancı" yeni bölümüyle 8 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Yalancı'nın 4. Bölüm Tanıtımı;

"DİYELİM Kİ ACEMİ BİR PSİKOPATIM..."

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın yeni bölüm fragmanında Murat, Mehmet Emir'in kışkırtmalarına dayanamayıp ona saldırıyor. Canan'ın Mehmet Emir'le konuşması ikisi arasında yaşanan geceye dair akıllarda soru işaretleri oluştururken yalancı olduğu ortaya çıkan Mehmet Emir aslında nasıl biri?

YALANCI'NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yalancı'nın ekrana gelen üçüncü bölümünde Mehmet Emir, Deniz'e karşı büyük bir koz elde etti. Kendisini arayan Ercan Adalı ile görüşen Mehmet Emir, Deniz hakkında kendini aklayabileceği yeni bilgiler öğrendi. Ercan'ın iddialarına göre Deniz geçmişte yine aynı şekilde kendisine iftira atmıştı. Ercan Adalı, geçmişte yaşadıklarını polise anlattı ve Deniz'in kendisine de iftira attığını söyledi. Bu ifade, Mehmet Emir için çok olumlu bir gelişmeydi ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Ercan ile konuşan Mehmet Emir, adamın gerçek yüzünü anladı. Doruk'un kız arkadaşı Zeynep'in düşük yapması, hastanede Mehmet Emir ve Deniz'i karşı karşıya getirdi. Deniz için araştırmalarına devam eden Murat da Mehmet Emir hakkında önemli bir bilgi yakaladı. Mehmet Emir'in hayatını kaybeden eşi hakkında araştırma yapan Murat, Yasemin ile buldukları şeyleri paylaştı. Murat, Mehmet Emir için harekete geçerken karşı taraftan da atak geldi. Mehmet Emir, Murat'a Yasemin ile görüştüklerini bildiğini söyledi ve açık şekilde tehdit etti. Her şey Mehmet Emir'in lehine işlerken sonunda Mehmet Emir'e takipsizlik kararı çıktı. Seyircileri ise asıl şoke eden sürpriz final sahnesiyle ekrana geldi. Mehmet Emir'in aklandığı düşünülürken yapılan ters köşe herkesi şoke etti. Merakla beklenen yalancı, Mehmet Emir çıktı. Olay gecesinde Mehmet Emir'in, Deniz'in içkisine ilaç damlattığı öğrenildi.

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.