Instagram hesabında 7.5 milyon takipçisi olan başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabında uzun süre sonra ilk defa asansörde çekildiği bir pozunu yayınladı. Saraçoğlu'na sevenlerinden dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.