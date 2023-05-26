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Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!

Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Burcu Alptekin-Alptekin Bozkurt'un üstlendiği Yalı Çapkını adlı dizide Seyran karakterini canlandıran genç oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor. Saraçoğlu'nun son pozuna sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

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  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!

    Başrolünde oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini genişleten Afra Saraçoğlu, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında objektif karşısında verdiği pozlarla da sevenlerinin beğenisini alıyor. Güzel ismin sosyal medya hesabında yaptığı her paylaşım binlerce övgü alıyor.
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!

    Instagram hesabında 7.5 milyon takipçisi olan başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabında uzun süre sonra ilk defa asansörde çekildiği bir pozunu yayınladı. Saraçoğlu'na sevenlerinden dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!

    Afra Saraçoğlu'nun yayınladığı son gönderisi sevenleri tarafından, 955 binin üzerinde beğeni ve 10 binin üzerinde yorum aldı.
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!

    Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun son pozuna takipçilerinden: "Kırmızı ruj bu kız için yaratılmış resmen", "Doğdu güneşim", "Maşallah güzelliğiniz dillere destan" gibi yorumlar geldi.
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!

    İşte Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya hesabında yayınladığı son asansör pozu...
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ından asansör pozu! Afra Saraçoğlu'na övgü dolu yorumlar geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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