Selami Şahin, Semi Jazz Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Konseri izlemeye gelenler arasında yer alan şarkıcı Yalın, Selami Şahin’in kendisini sahneye davet etmesiyle 'Gitme Sana Muhtacım' şarkısını duayen sanatçı ile birlikte seslendirdi.

Selami Şahin: Gelmiş geçmiş en büyük lider Atatürk

Büyük alkış alan düet sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Selami Şahin, “Dünyada gitmediğim ülke kalmadı. Dünya ülkelerinde yaşayan insanlar, "Gelmiş geçmiş en büyük lider Atatürk" diyorlar. Türkiye böyle bir lidere sahip olduğu için çok şanslı. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun“ sözlerine karşılık Yalın, ”Sizi bunca sene boşuna sevmemişim. Çok güzel bir bayram mesajı verdiniz. Tüm herkesin bayramı kutlu olsun. “ dedi.

Yeni albüm çalışmalarını tamamlamak üzere olan Selami Şahin, bir yandan 30 Eylül’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği 'Eskimeyen Şarkılar' konseptli konserine hazırlanıyor.

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