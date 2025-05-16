Çınarcık Belediyesi'ne 1.3 milyon lira ceza Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olan Yalova'nın Çınarcık Belediyesi'ne, 1 milyon 337 bin lira ceza uygulandı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 16.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:41 facebook

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