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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yalova'da 15 öğrenci yedikleri gıdadan zehirlendi

        Yalova'da KYK yurdunda kalan 15 öğrenci yedikleri gıdadan zehirlendi

        Yalova'da kız öğrenci yurdunda kalan 15 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Burada müşahede altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 07:02 Güncelleme: 14.12.2023 - 07:02
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        Yalova'da 15 öğrenci yedikleri gıdadan zehirlendi
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        Yalova'da Çınarcık Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 15 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesi üzerine öğrenciler, yurda çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Olay, Çınarcık KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler öğlen yemeğinde patates ve tavuk yedi. Öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle durumu önce yurt yetkililerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan 15 öğrenciyi ilk müdahalenin ardından, Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        DHA'nın haberine göre; hastanede müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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