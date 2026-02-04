Habertürk
        Yalova'da emekli öğretmen ölü bulundu

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde uzun bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 02:49 Güncelleme: 04.02.2026 - 02:52
        Emekli öğretmen ölü bulundu
        Olay, saat 23.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Bilge Kaan Caddesi üzerinde bulunan Simge Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın en üst katında oturan ve yalnız yaşadığı öğrenilen emekli öğretmen Mahmut Yağmur’dan (69) uzun süredir haber alınamadı.

        Komşuları, Yağmur’a ait olduğu öğrenilen otomobilin de evin önünde olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. DHA'nın haberine göre eve giren ekipler, Yağmur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Mahmut Yağmur'un son olarak 8 Ocak tarihinde aracıyla eve geldikten sonra bir daha dışarı çıkmadığı öğrenilirken, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        #yalova
        #Çiftlikköy
        #haberler
        #Son dakika haberler
