        Yalova'da firari hükümlü tavandaki gizli bölmede yakalandı

        Yalova'da 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası olan firari, düzenlenen operasyonda evinin tavan arasında bulunan özel bölmede yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 03:43 Güncelleme: 04.02.2026 - 03:46
        Firari hükümlü tavandaki gizli bölmede yakalandı
        Yalova genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde aranan şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        DHA'nın haberine göre, yapılan operasyonlar çerçevesinde, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 22 kişi, 5–10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişi, 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi olmak üzere toplam 24 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

        TAVAN ARASINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

        Diğer yandan ifadeye yönelik aranan 40 şüpheli de kolluk kuvvetlerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

        Operasyonlar sırasında ise 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin evinin tavan arasında bulunan gizli bölmede saklandığı sırada yakalanıp, gözaltına alındığı öğrenildi.

        "SUÇA KARIŞMIŞ ŞÜPHELİLERİN SERBESTÇE DOLAŞMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

        Operasyonla ilgili sanal medya üzerinden paylaşımda bulunan Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, "Yakalama kararı bulunan, hiçbir şey olmamışçasına aramızda dolaşan suça karışmış şahısların toplum içinde serbestçe dolaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Yalova'nın deniziyle, yeşiliyle, doğal güzellikleriyle ve huzur dolu yaşamıyla anılması için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere destek veren, duyarlılık gösteren Yalovalı hemşerilerime, canla- başla çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

