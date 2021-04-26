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Yalova'da gönüllüler Balkanlar'ın yöresel kıyafetli bez bebek kültürünü yaşatıyor

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Bulgaristan göçmeni vatandaşlar, atalarından kalma yöresel kıyafetli bez bebek kültürünü yaşatıyor.

Yalova'da gönüllüler Balkanlar'ın yöresel kıyafetli bez bebek kültürünü yaşatıyor
AA

Subaşı beldesinde ikamet eden gönüllüler, yüzlerce yıllık bez bebekleri hazırlanan bir proje kapsamında tekrar üretmeye başladı.

Projeye öncülük eden Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu yöneticisi Zeki Gürsu, AA muhabirine, bez bebek yapımının Subaşı Göç Müzesi'nde kurulan atölyede sürdüğünü söyledi.

El yapımı bez bebeklerin, sahip oldukları kültürel dokuya uygun olarak üretildiğini belirten Gürsu, şöyle devam etti:

"Yöresel bez bebekler, geleneklerde gelinin çeyiz olarak hazırladığı materyal olarak bereket, neşe, neslin devam etmesi ve doğacak çocuklarına oyuncak olması göstergesi olarak yapılıyordu. Amacımız yöresel kıyafetli bez bebeklerimizin tanıtım ve gelenekleri yaşatmak adına uygulanmasıdır. Müzemiz atölyesinde gönüllülerimiz tarafından üretilen el yapımı bebekler, yöresel giysiler ve materyallerle süslenerek hediyelik eşya olarak sergilenmekte. İlgi gösterilen kız modelleriyle üretilen bebeklerimiz, yöremize özgü folklorik ve yerel giysileriyle güler yüzlü, yeşil gözlü, uzun saçlı olarak Balkan insanını simgelemektedir."

Bu çalışmayı geleneklerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için başlattıklarını vurgulayan Gürsu, gönüllülerin desteğiyle projeyi büyütmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bez bebeklerde yöresel renk ve desenleri, tamamen doğal ürünleri kullandıklarını dile getiren Gürsu, "Örme bebekler ile giysilerini tülbent ve bel kuşağı, yelek, çorap ve çetik, saten, özel gün şalvarı, kolsuz yakasız iç astarlı düğmesiz, düğmeli işlemeli yelek, kolsuz iç astarlı düğmesiz yelek, işlemeli peşkir gibi yöresel kıyafetleri tasarlıyoruz. Pandemi nedeniyle gönüllü arkadaşlarımız bez bebeklerini evlerinde de yapabiliyor." dedi.

Atölyede, su kabaklarını da resim ve çeşitli figürlerle renklendiren gönüllüler böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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