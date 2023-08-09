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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yalova'da özel hastanede korkutan yangın

        Yalova'da özel hastanede çıkan yangın korkuttu

        Yalova'da hizmet veren özel bir hastanenin acil servis bölümünde yangın çıktı. Tedavi gören 61 hasta, çalışanlarca hemen tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 05:47
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        Yalova'da özel hastanede korkutan yangın
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        Yalova'da hizmet veren özel bir hastanenin acil servis bölümünde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

        Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde bulunan özel hastanenin zemin katındaki acil servis bölümündeki bir odada elektrik panosunda çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle bina kısa sürede dumanla kaplandı.

        61 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

        Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Hastanede tedavi gören 61 hasta çalışanlarca hemen tahliye edildi.

        AA'nın haberine göre; yönlendirilen ambulanslarla alınan hastalar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ildeki diğer özel hastanelere sevk edildi.

        Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Sağlık Müdürü Emrah Eray, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm hastaneye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

        "YANGINDAN ETKİLENEN BİR HASTA YOK"

        Başkan Tutuk, yangın nedeniyle sıkıntılı bir durumun yaşanmadığını, soğutma çalışması yapıldığını belirterek "Her şey kontrol altında. Bir küçük arızadan dolayı 5 metrekarelik bir odada yangın çıkmış ama anında müdahale edildi, duman tahliyesi yapıldı. Şu anda tehlike arz eden bir durum ve yangından etkilenen bir hasta yok. 61 hastanın sevki hastanelere yapıldı." ifadesini kullandı.

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