Yalova'da polisten kumar baskını: 13 kişiye 120 bin TL ceza

YALOVA’da polis ekiplerinin kumar oynatıldığı belirlenen işletmelere yönelik düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye 120 bin 211 TL para cezası kesildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kumar oynatıldığı belirlenen 3 işletmeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplam 120 bin 211 TL idari para cezası kesilirken, masaların üzerinde bulunan 12 bin 850 TL ve 100 dolar para muhafaza altına alınarak mülkiyeti kamuya geçirildi. İşletme sahipleri hakkında ise ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı.