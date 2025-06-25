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        Altınova Belediye Başkanı Fazlaca, partisinden istifa etti

        YALOVA'daAltınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 20:54 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:00
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        Altınova Belediye Başkanı Fazlaca, partisinden istifa etti
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        YALOVA'daAltınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

        Kamuoyunda bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Fazlaca açıklamasında, “6 yıldır ailemden, sosyal yaşamımdan, maddi ve manevi imkanlarımdan feragat ederek sürdürdüğüm bu onurlu mücadelede, başım dik bir şekilde CHP'nin en zorlu şartlarında yılmadan, tüm gücümle mücadele ettim. Bu kişisel hırs ve egoların üst yönetimlere aktarılmasına rağmen, sadece dinleyici sıfatıyla hiçbir idari yaptırımda bulunmayan CHP Yalova İl Başkanlığı, benimle ilgili kamuoyu paylaşımında bulunmuştur. Bu paylaşımın, benim dün partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması çok manidar” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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