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        4 katlı binanın çatı katında yangın; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        YALOVA'da4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:40 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:45
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        4 katlı binanın çatı katında yangın; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        YALOVA'da4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'taki Meryem Hanım Apartmanı'nın çatı katında çıktı. Vantilatörün alev almasıyla çıkan yangında, dumanlar binayı sararken; 4'üncü kattaki dairede bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 3 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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