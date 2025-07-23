Kardeşini öldüren şüpheli, ormanda termal dronla yeri tespit edilip yakalandı

YALOVA’da miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hızır Zeytin'i (45) pompalı tüfekle öldürüp kaçan Muhammet Zeytin (49), saklandığı ormanda, jandarma ekiplerinin termal kameralı dronla yerini tespit etmesiyle, 16 saat sonra yakalandı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Esadiye köyünde meydana geldi. Muhammet Zeytin, aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kardeşi Hızır Zeytin’in evinin önünde beklemeye başladı. Muhammet Zeytin, bir süre sonra evinden çıkan kardeşine, otomobiline bindiği sırada pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Hızır Zeytin hayatını kaybetti, ağabeyi ise kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. 3 çocuk babası Hızır Zeytin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ormana kaçtığı saptanan şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, Muhammet Zeytin’in yerini termal kameralı dronla tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 asayiş komando timi ve 4 asayiş timi ile bölgeye operasyon yapıldı. Çevresi sarılan şüpheli, olaydan 16 saat sonra yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde, kardeşinden alacağı olduğunu ve miras nedeniyle husumetli olduğunu söyleyip, cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Muhammet Zeytin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.