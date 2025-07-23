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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

        YALOVA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:36 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:40
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
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        YALOVA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 112,61 gram sentetik kannabinoid, 4 parça halinde 8,4 gram metamfetamin, 1 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C.H., E.K., E.Ç., E.U. ve Ü.U. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, T.E. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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