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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:59
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 121,1 gram sentetik uyuşturucu, bir sentetik ecza hap, hassas terazi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.C.H, E.K, E.Ç, E.U. ve Ü.U. tutuklandı, T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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