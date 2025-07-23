Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Şüphelilerden M.C.H, E.K, E.Ç, E.U. ve Ü.U. tutuklandı, T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 121,1 gram sentetik uyuşturucu, bir sentetik ecza hap, hassas terazi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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