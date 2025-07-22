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        Miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde Muhammet Zeytin (49), miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hızır Zeytin'i (45), pompalı tüfekle öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:19 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:25
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        Miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
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        YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde Muhammet Zeytin (49), miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hızır Zeytin’i (45), pompalı tüfekle öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde Çınarcık ilçesi Esadiye köyünde meydana geldi. Muhammet Zeytin, aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kardeşi Hızır Zeytin’in evinin önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra Muhammet Zeytin, evinden çıkan kardeşine otomobiline bindiği sırada pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Hızır Zeytin hayatını kaybederken, ağabeyi ise kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. 3 çocuk babası Hızır Zeytin’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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