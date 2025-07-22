Miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Çınarcık ilçesi Esadiye köyünde meydana geldi. Muhammet Zeytin, aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kardeşi Hızır Zeytin’in evinin önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra Muhammet Zeytin, evinden çıkan kardeşine otomobiline bindiği sırada pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Hızır Zeytin hayatını kaybederken, ağabeyi ise kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. 3 çocuk babası Hızır Zeytin’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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