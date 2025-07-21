Yalova'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 21 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'nin Çiftlikköy ilçesinde olduğu tespit edildi.

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