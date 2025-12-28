Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da sona erdi

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla Yalova'da düzenlenen 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 18:50 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla Yalova'da düzenlenen 2026 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

        Termal ilçesindeki bir otelde 13 Aralık'ta başlayan organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi.

        "Taolu", "Sanda", "Light Sanda" ve "Tui Shou" müsabakaları sonunda minik, yıldız, genç, büyük ve veteranlar kategorilerinde derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.

        Madalya töreninin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla düzenledikleri organizasyonun, üçüncü şampiyona olduğunu hatırlattı.

        Tüm şampiyonaları Filistin'e destek adı altında yaptıklarını anlatan Akyüz, "İnşallah Filistin'e desteğimiz, Filistin kurtulana kadar sürecek. Kudüs Müslümanlarındır, Filistin davası bizim davamızdır, ata topraklarımızdır. Filistinliler bizim kardeşimizdir. Bunun için her zaman mazlumun yanındayız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir ve dünya mazlumlarının tek umududur. Bu yüzden bizim Filistin'e olan desteğimiz devam edecektir." diye konuştu.

        Akyüz, dünyanın en güzel ve faydalı sporlarından birini yaptıklarını, milli takımın Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda takım halinde zirvede yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Çok zor bir başarı elde ettiler. Adeta aslanın ağzından avını almak gibi zordu ama onu başardılar ve şampiyon oldular. Biz 'Önce şampiyonluk' demiyoruz. 'Önce ahlak ve maneviyat' diyoruz. Trabzon'u fethederken Fatih Sultan Mehmed'in söylediği meşhur bir söz vardır. 'Bizim davamız kuru bir cihangirlik davası değil, bizim davamız hak davasıdır. İ'la-yi Kelimetullah davasıdır.' Biz de 'Davamız kuru bir şampiyonluk davası değil, bizim davamız hak davasıdır, mazlumların davasıdır' diyoruz."

        Federasyon tarafından yılın sporcusu ödülü verilen ve Çin'de dünya şampiyonluğu elde eden milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz ise şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik ettiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte de gelecek nesiller Türkiye'ye şampiyonluklar kazandırır. Allah'ın izniyle bizden çok daha başarılı olacak sporcular gelecektir diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu arada madalya töreni öncesinde Uluslararası Budokaido Kyodo Dünya Federasyonu Başkanı Maciej Misiak ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Akyüz, iş birliği protokolü imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Sanatçı Gül Tut'un kızı ve arkadaşının uyuşturucu testi negatif çıktı
        Sanatçı Gül Tut'un kızı ve arkadaşının uyuşturucu testi negatif çıktı
        Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'ın saç örneklerinde uyuşturucuya r...
        Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'ın saç örneklerinde uyuşturucuya r...
        Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan kızının uyuşturucu testi negatif çık...
        Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan kızının uyuşturucu testi negatif çık...
        Yalova OSB'de yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
        Yalova OSB'de yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasının görülmesine devam edil...
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasının görülmesine devam edil...
        Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı davası
        Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı davası