        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasının görülmesine devam edildi

        Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle buraları kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen 6'sı tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:19 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:19
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasının görülmesine devam edildi
        Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K, Yusuf Kemal A, Çağatay K. ve Koray Ö, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıklardan Kaan K, Aral S. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ise salonda hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, Orhan K. hakkında 2017 yılında açılan başka bir dosyadaki kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine bunun mevcut dosyayla birleştirildiğini belirterek, sanığa savunma için söz verdi.

        Orhan K, her iki dosyadaki müştekilerin haklarının fazlasıyla ödendiğini ve dolandırıcı olmadığını öne sürerek, beraatini, olmaması durumunda ev hapsi veya elektronik kelepçe ile yargılamanın devam etmesini istedi.

        Diğer sanıkların savunmalarının ardından avukatları ile müşteki avukatlarına söz veren mahkeme heyeti, 6 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - 6 ilde operasyonlar düzenlenmişti

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Termal ilçesindeki termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik 10 Haziran 2024'te operasyon düzenlenmişti.

        Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yaklaşık 10 milyar lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 28 kişi gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları iddiasıyla Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da 1 kişiyi yakalamıştı.

        Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ile sözde yöneticilerin aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmış, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklamalara yönelik itirazlar sonrası 6 kişi tahliye edilmişti.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hileli davranışlarla mağdurları kandırıp devre mülk satarak, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapması" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını 156 kez işledikleri öne sürülen 38 sanık için 936'şar yıl, ilaveten Orhan K, Yusuf A, Havva K. ve Fatih Ç. hakkında "rüşvet vermek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası istenmişti.

        Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada 2 sanığın tahliye edilmesiyle dosyadaki tutuklu sanık sayısı 6'ya düşmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

