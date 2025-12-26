Yalova'da hafif ticari araç, büyükbaş hayvana çarptı
Yalova-Armutlu kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 ZZC 74 plakalı hafif ticari araç, kara yoluna çıkan büyükbaş hayvana çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde büyükbaş hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
