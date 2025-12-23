Yalova'da doğaya 50 sülün salındı

Sülünleri doğaya bırakan Küçük, doğanın korunmasına yönelik her türlü çalışmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programa Esenköy Belediyesi Meclis Üyeleri Erdem Küçük ve Ramazan Başboğa, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Melike Saraçoğlu katıldı.

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 5 kutu içerisinde bulunan toplam 50 sülün doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.