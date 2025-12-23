Habertürk
        Yalova Haberleri

        Yalova'da doğaya 50 sülün salındı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, doğanın ekolojik dengesine katkı sağlamak ve biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla sülün salımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:37 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:37
        Yalova'da doğaya 50 sülün salındı
        Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, doğanın ekolojik dengesine katkı sağlamak ve biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla sülün salımı gerçekleştirildi.

        Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 5 kutu içerisinde bulunan toplam 50 sülün doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Programa Esenköy Belediyesi Meclis Üyeleri Erdem Küçük ve Ramazan Başboğa, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Melike Saraçoğlu katıldı.

        Sülünleri doğaya bırakan Küçük, doğanın korunmasına yönelik her türlü çalışmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

