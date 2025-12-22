Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında 7 sanık yeniden yargılandı

        Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirildiği" iddiasıyla açılan davada, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra istifa eden Vefa Salman, eski belediye başkanlarından Yakup Bilgin Koçal ve başkan yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

        Giriş: 22.12.2025 - 16:22 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:22
        Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirildiği" iddiasıyla açılan davada, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra istifa eden Vefa Salman, eski belediye başkanlarından Yakup Bilgin Koçal ve başkan yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

        Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesinin eski Belediye Başkanı Vefa Salman, yardımcısı Halit Güleç, Kartal Özgür Barutçu, Beytullah Baltacı, 2009-2014 yıllarında görev yapan eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, Saliha Öktemgil, Şenay Reyhan Kaş ve Bekir Bilgi hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı bozması üzerine sanıkların 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yapılan yargılanmasında karar açıklandı.

        "Zimmet suçunun işlenmesi kasten göz yumma" suçundan eski belediye başkanlarından Salman 3 yıl 9 ay 25 gün, Koçal ise 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e ise "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Mahkeme heyeti, Beytullah Baltacı'yı "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Şenay Reyhan Kaş'ı "denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlama" suçundan 3 yıl 9 ay 25 gün, aynı suçtan Saliha Öktemgil'i 2 yıl 2 ay 20 gün ve Kartal Özgür Barutçu'yu da "zimmet" suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı.

        - Dava süreci

        Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat Elgin'in muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

        Yürütülen soruşturma kapsamında "Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

        Usulsüz ödeme iddialarına ilişkin 2009-2014 dönemi Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ve 3 sanık hakkında yürütülen soruşturma dosyası davayla birleştirilmiş, dosyada yargılanan sanık sayısı 34'ten 38'e yükselmişti.

        Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklardan Vefa Salman, Halit Güleç, Kartal Özgür Barutçu, Beytullah Baltacı, Yakup Koçal, Saliha Öktemgil, Şenay Reyhan Kaş ve Bekir Bilgi hakkında verilen kararı bozmuştu.

        18 sanığa hapis kararı verilen, 20 sanığın ise beraat ettiği ilk yargılamada Vefa Salman 1 yıl 8 ay, Yakup Koçal 1 yıl 3 ay, Halit Güleç 6 yıl 3 ay, Şenay Reyhan Kaş 2 yıl 1 ay ve Kartal Özgür Barutçu 2 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmış, Beytullah Baltacı ile Saliha Öktemgil ise ceza almamıştı.

