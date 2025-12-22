Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Ortaokulun yazarlık atölyesi öğrencileri 3. kitabı çıkarmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:03
        Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Murat Kırmızı, çocuklara kitap okuma sevgisini kazandırmak için 3 yıl önce kitap yazmaya karar verdi.

        Birbirinden güzel hikayelerin bulunduğu 6. kitabını çıkaran Kırmızı, öğrencilerinin talebi üzerine kurduğu yazarlık atölyesinde kitap yazmanın inceliklerini öğretmeye başladı.

        Öğrenciler, öğretmenleri Kırmızı'nın yönlendirmesiyle hayal dünyalarını yansıttıkları hikayeleri yazıya dökerek şimdiye kadar 2 kitap çıkardı.

        "Bizden Hikayeler-1" ve "Bizden Hikayeler-2" adını verdikleri kitapların basımı için destek de bulan yaklaşık 30 öğrenci, bu serinin 3. kitabını tamamlamak için çalışıyor.

        - "Öğrencilerim örnek alarak daha güzel şeyler ortaya çıkarmaya başladı"

        Öğretmen Murat Kırmızı, AA muhabirine, meslek hayatında öğrencilerine kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için 3 yıl önce eserler ortaya koymaya başladığını söyledi.

        Bu eserlerin görev yaptığı okuldaki öğrencilerinin dikkatini çektiğini anlatan Kırmızı, şöyle konuştu:

        "Onlar da zaman içinde yazma alışkanlığı kazanmaya başladı. 'Öğretmenim ben de bir hikaye yazdım. Okur musunuz?' dediklerinde güzel şeyler çıkmaya başladığını gördüm ve okulda yazarlık atölyesi açtım. Yazarlık atölyesinde yaklaşık 3 yıllık sürede 2 kitap çıkardık. Öğrencilerimde hem okuma hem yazma isteği gün geçtikçe daha çok artmakta. Öğrencilerime örnek olmak için yazdığım ilk kitabım olan 'Ormandaki Kulübe' eserini de kendi çocukluk anılarımdan yola çıkarak yazdım. Bununla öğrencilerim örnek alarak daha güzel şeyler ortaya çıkarmaya başladı. Zaman içerisinde bu yazma alışkanlığı devam etti."

        Kırmızı, öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak için yola çıktığını belirterek, "Çünkü LGS sınavında 20 tane Türkçe sorusu çıkıyor. Bu soruların yaklaşık 14 tanesi okuduğunu anlama üzerine. Yani okuduğunu anlayamayan bir çocuk bütün dil bilgisi kurallarını bilse de başarıya ulaşamıyor. Başarının temel noktası okuma alışkanlığı ve sevgisi. Bunun için çabalıyorum." ifadesini kullandı.

        Öğrencilere kitabı sevmeleri, dokunmaları, ellerinden hiç bırakmamaları tavsiyesinde de bulunan Kırmızı, boşluk buldukları anda akıllı cihazları değil, kitapları tercih etmelerini önerdi.

        - Atölyede üçüncü kitap için heyecanlı bekleyiş başladı

        Öğretmenleri sayesinde kitap sevgisini, yazmanın kazandırdığı öz güveni ve ortaya çıkan eserlerin mutluluğunu bir arada yaşayan öğrenciler, üçüncü kitap için öğretmenleriyle sıkı bir çalışma dönemine girdi.

        Mayıs ayına kadar aralıksız atölye çalışmalarını sürdürecek öğrenciler, üçüncü kitabı da diğerleri gibi Türkiye'nin dört bir yanında yaşıtlarıyla buluşturacak.

        Öğrencilerden Yağmur Aydın, atölyeye öğretmenini örnek aldığı için katıldığını belirterek, "Atölyede hikayelerimizi yazıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Murat hocamızın verdiği konularla ilgili yazılar hazırlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

