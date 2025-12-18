Yalova'da park edilirken yanan minibüs ile 3 araç zarar gördü
Yalova'da park edildiği sırada yanmaya başlayan minibüs ile yakınında bulunan 3 araçta hasar meydana geldi.
Yalova'da park edildiği sırada yanmaya başlayan minibüs ile yakınında bulunan 3 araçta hasar meydana geldi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Çınarlı Cami Sokağı'nda sürücüsünün park etmek istediği 34 CPM 312 plakalı minibüste, elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.
Yangını çevredeki vatandaşlarla söndürmeye çalışan sürücünün araçta bulunan yangın tüpüyle yaptığı müdahale yetersiz kalınca alevler kısa sürede minibüsü sardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sırasında alevlerin etkisiyle minibüsün ön ve arkasındaki 3 araçta hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.