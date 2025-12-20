Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 21:12 Güncelleme: 20.12.2025 - 21:12
        Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde E.Ö'ye ait adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 320 gram esrar, hassas terazi, 2 tabanca, 3 şarjör, 80 fişek ve cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

