Yalova'da amatör lig maçı sonrası yaşanan kavgaya jandarma müdahale etti

Jandarma ekipleri, Gemlikspor taraftarının bulunduğu deplasman tribününde de güvenlik önlemlerini arttırdı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Olaylar nedeniyle güvenlik koridoru oluşturulurken bu kez Tavşanlı Belediyespor taraftarları, Gemlikspor yöneticilerinin bulunduğu alana taş attı. Bazı taşlar araçlara isabet ederken, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar da taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

