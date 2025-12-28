Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da amatör lig maçı sonrası yaşanan kavgaya jandarma müdahale etti

        Yalova Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta oynanan RMK Marine Tavşanlı Belediyespor-Akran Gemlikspor maçı sonrası saha dışında çıkan olaylara jandarma ekipleri müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 18:54 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:54
        Yalova Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta oynanan RMK Marine Tavşanlı Belediyespor-Akran Gemlikspor maçı sonrası saha dışında çıkan olaylara jandarma ekipleri müdahale etti.

        BAL 5. Grup 12. hafta mücadelesinde Yalova ekibi RMK Marine Tavşanlı Belediyespor ile Bursa temsilcisi Akran Gemlikspor karşı karşıya geldi. Müsabaka, 1-1 sona erdi.

        Maçın bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına giden oyuncular arasında başlayan tartışma, saha dışına taştı. Akran Gemlikspor yöneticileri ile Tavşanlı Belediyespor taraftarları arasında kavga yaşandı.

        Çıkan olaylarda yumruklaşmalar olurken jandarma ekipleri, biber gazı kullandı. Bursa ekibinden 2 kişinin göz altına alındığı olaylar, güçlükle önlenebildi.

        Olaylar nedeniyle güvenlik koridoru oluşturulurken bu kez Tavşanlı Belediyespor taraftarları, Gemlikspor yöneticilerinin bulunduğu alana taş attı. Bazı taşlar araçlara isabet ederken, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar da taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

        Jandarma ekipleri, Gemlikspor taraftarının bulunduğu deplasman tribününde de güvenlik önlemlerini arttırdı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

