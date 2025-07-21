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        Yalova'da 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        YALOVA'da bilişim sistemleri ile dolandırıcılık suçundan 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:40 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:45
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        Yalova'da 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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        YALOVA'da bilişim sistemleri ile dolandırıcılık suçundan 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan, 21 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. isimli hükümlünün Çiftlikköy ilçesinde olduğu tespit edildi. 2014 yılından bu yana aranan ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından Kandıra Cezaevi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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