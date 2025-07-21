Yalova'da 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan, 21 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. isimli hükümlünün Çiftlikköy ilçesinde olduğu tespit edildi. 2014 yılından bu yana aranan ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından Kandıra Cezaevi'ne teslim edildi.

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