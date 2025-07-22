Yalova'da miras anlaşmazlığı nedeniyle kardeşi tarafından vurulan kişi öldü
Yalova'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yalova'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Merkeze bağlı Esadiye köyünde M.Z. (49), miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hızır Zeytin'in (45) evinin önüne geldi.
İnşaat işiyle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Hızır Zeytin, işe gitmek üzere otomobiline bindiği sırada M.Z, tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Hızır Zeytin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Köyde güvenlik önlemleri alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firar eden cinayet zanlısı M.Z'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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