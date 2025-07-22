Yalova'da miras anlaşmazlığı nedeniyle kardeşi tarafından vurulan kişi öldü

Köyde güvenlik önlemleri alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firar eden cinayet zanlısı M.Z'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Hızır Zeytin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

İnşaat işiyle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Hızır Zeytin, işe gitmek üzere otomobiline bindiği sırada M.Z, tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

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