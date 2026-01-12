Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Yalova'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:18 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği Yalova'da, sabah saatlerinden itibaren sahil bölümünde karla karışık sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

        Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 147. Şube Şefliği ekipleri, yolu açık tutmak için küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.

        İl Özel İdare karla mücadele ekipleri ise özellikle yüksek rakımlı köy yollarını açık tutabilmek ve buzlanmayı engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AA muhabirine, ekiplerin sahada kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ettiğini belirterek, herhangi kapalı köy yolu olmadığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Yalova'da eğitime 1 gün ara verildi
        Yalova'da eğitime 1 gün ara verildi
        Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        AK Parti Yalova İl Başkanı Güçlü: "Yalova'yı bu hale tedbirsizlik getirdi"
        AK Parti Yalova İl Başkanı Güçlü: "Yalova'yı bu hale tedbirsizlik getirdi"
        AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü gazetecilerle bir araya geldi
        Altınova Belediye Başkanı Fazlaca gazetecilerle buluştu
        Altınova Belediye Başkanı Fazlaca gazetecilerle buluştu
        Yalova'daki fırtınadan çarpıcı görüntüler
        Yalova'daki fırtınadan çarpıcı görüntüler