Parkta yere attıkları çekirdek kabuklarını zabıta gözetiminde topladılar

Kazım Karabekir Mahallesi Yonca Sokak’taki parkta dün akşam oturan 4 kişinin, yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere attığını güvenlik kameralarında tespit eden zabıta ekipleri, parka gitti. Bankta oturup çekirdek yiyen 4 kişiyi uyaran zabıta ekibi, kabukları temizlemelerini istedi. Zabıta gözetiminde çekirdek kabuklarını temizleyen kişiler, daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar ise parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

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