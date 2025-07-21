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        Sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 190 oldu

        YALOVA'nınÇınarcık ilçesinde bir sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılanların sayısı 190'a çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:37 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:40
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        Sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 190 oldu
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        YALOVA'nınÇınarcık ilçesinde bir sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılanların sayısı 190'a çıktı.

        M. Ali Maden'in düzenlediği sünnet düğünü, dün Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Burada misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeği yiyen 100 davetli, Çınarcık Devlet Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne zehirlenme şüphesiyle başvurdu. Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı düğünde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran kişi sayısı 190'a ulaştı. Tedavilerinin ardından taburcu edilenlerden 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Davetlilerin ifadelerine başvurulurken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü analiz için dağıtılan yemekten numune aldı.

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