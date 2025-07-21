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        Milli masa tenisçi Ece Haraç, dünya sıralamasında ilk 100'e girmeye odaklandı

        SITKI YILDIZ - Almanya Masa Tenisi Ligi'nde (Bundesliga), takımı TTC 1946 Weinheim ile şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan milli sporcu Ece Haraç, dünya sıralamasında ilk 100 girmek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:22
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        Milli masa tenisçi Ece Haraç, dünya sıralamasında ilk 100'e girmeye odaklandı
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        SITKI YILDIZ - Almanya Masa Tenisi Ligi'nde (Bundesliga), takımı TTC 1946 Weinheim ile şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan milli sporcu Ece Haraç, dünya sıralamasında ilk 100 girmek için çalışıyor.

        Henüz 8 yaşında hobi olarak başladığı masa tenisinde 12 yaşından itibaren milli formayı giyen Ece Haraç, ulusal ve uluslararası çok sayıda şampiyonluk yaşadı. Almanya Masa Tenisi Ligi'nde şampiyon olan ilk Türk kadın sporcu unvanını da elde eden Haraç, AA muhabirine, dünyanın en iyi liglerinden birinde şampiyonluk elde etmenin gururunu yaşadığını anlattı.

        Haraç, daha iyi yerlere gelmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bundesliga tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk kadın sporcu oldum. O yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Şu an dünya sıralamasında 150. sırada olduğunu, ilk 100'e girmek için ağustos ayında İsveç'te yapılacak turnuvaya katılacağını belirten Haraç, şöyle konuştu:

        "Hedefim ilk 100'e girmek. 2024'te de hedefimdi ama biraz küçüktük ve 21 yaş altına yeni çıkmıştık. Çok zamanımız yoktu büyükler için ama şu an daha farkında ve daha hazırlıklı geldiğimi düşünüyorum. 2028 Yaz Olimpiyatları'nda yarışmayı çok istiyorum. Bu süreç içerisinde bir sürü hazırlıklarımız var. Şu an zaten olimpiyat kadrosundayım. Turnuvalarda sıralamamı yükselterek gerçekleştireceğime inanıyorum."

        -"Önümüzdeki sezon Fenerbahçe adına oynayacağım"

        Haraç, TTC 1946 Weinheim'in şampiyon olmasının ardından Almanya serüvenini tamamladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe adına oynayacağım. Onlarla imzaladım, çok mutluyum. Tabii ki çok büyük bir spor kulübü. Tüm branşlarda iyiler. Daha önce de konuşuyordum ama Almanya'da bir şeyler eksik kalmıştı. Şimdi şampiyon olarak gelmek daha gurur verici. Şimdi de onlarla güzel şampiyonluklar yaşayacağımı umuyorum. Fenerbahçe önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Daha iddialı bir kadro kurmak istiyorlar. Bunun da bana katkısı olacağını düşünüyorum."

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