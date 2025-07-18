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        Yalova'da ormanlık alana kenevir eken zanlı tutuklandı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alana yasa dışı kenevir ektiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 23:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 23:03
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        Yalova'da ormanlık alana kenevir eken zanlı tutuklandı
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alana yasa dışı kenevir ektiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmada S.D'nin Armutlu ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

        Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen bölgeye operasyon düzenlendi.

        S.D'nin gözaltına alındığı operasyonda, şüpheli tarafından ilçede ormanlık alan içerisinde yasa dışı ekimi yapılan 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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