Yalova'da ormanlık alana kenevir eken zanlı tutuklandı

S.D'nin gözaltına alındığı operasyonda, şüpheli tarafından ilçede ormanlık alan içerisinde yasa dışı ekimi yapılan 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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