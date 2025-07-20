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        Yalova'da düğünde tavuklu pilav yiyen yaklaşık 100 davetli hastanelik oldu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 22:05 Güncelleme: 20.07.2025 - 22:05
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        Yalova'da düğünde tavuklu pilav yiyen yaklaşık 100 davetli hastanelik oldu
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

        Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi'nde, M.A.M'nin düzenlediği sünnet düğüne katılan davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

        Yemeği tükettikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çınarcık Devlet Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, sünnet merasiminde düğün sahiplerinin dün geceden yaptığı tavuklu pilavı yiyen çok sayıda kişinin hastanelere başvurduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Şu ana kadar gelenlerin hayati tehlikesi yoktur, mide bulantısı bulunmaktadır. Çınarcık Devlet Hastanesi kapasitesinde 65 kişiye müdahale edilmekte olup kalan hastaların Yalova Devlet Hastanesine sevki sağlanmaktadır. Bahse konu tahkikat Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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