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        Yalova'da arazide çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:11 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:16
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        Yalova'da arazide çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Kılıç köyü kırsalında arazi yangını ihbarı üzerine bölgeye AFAD tarafından 1 arama kurtarma aracı, 3 arama kurtarma personeli ve insansız hava aracı (İHA) sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve bir eve yaklaşan yangına, Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü itfaiyeleri ile Orman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi.

        Köy halkının su tankeri olan traktörlerle destek verdiği yangın, yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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