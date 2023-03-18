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Yalova'da sahte arıcı belgesiyle silah ruhsatı usulsüzlüğü soruşturmasında 2 tutuklama

AA

Yalova'da sahte arıcı belgesiyle silah ruhsatı usulsüzlüğü soruşturmasında 2 tutuklama

YALOVA (AA) - Yalova'da "resmi belgede sahtecilik" yoluyla silah ruhsatı temin ettikleri öne sürülen 29 şüpheliden kamu görevlisi 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 100 arılı kovanı olduğu için silah ruhsatı müracaatında bulunanları denetleme görevi sırasında başvuru sahibi H.E'nin 100 kovanından sadece 30'unda arı olduğunu tespit etti.

Alınan raporla ruhsat talebi reddedilen arıcı belgesi düzenlenmiş H.E, birkaç gün sonra başvurusunu yineledi. Kovanların bulunduğu alana tekrar giden ekipler, diğer 70 kovanda birkaç gün geçmesine rağmen arı olduğunu görünce şüphe üzerinde araştırma başlattı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında H.E'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, bu kişinin silah ruhsatı biriminde görevli başçavuş H.B, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ş.G, silah bayiliği yapan emekli polis memuru Z.K. ve eski arıcılar birliği başkanı H.G'nin yakın ilişki içinde olduğunu belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ş.G'nin rüşvet karşılığı "resmi evrakta sahtecilik" yaparak başka arıcılara ait kovanlar üzerinden şüphelilere arıcı belgesi düzenlediğini, H.B'nin silah ruhsatı verdiğini, Z.K'nin bu kişilere silah sattığını, H.G. ve H.E'nin ise 24 kişiyi arıcı olarak gösterip silah ruhsatı aldırdığını tespit etti.

Adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 24'ü, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

Adliyeye sevk edilen H.B. ve Ş.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.K, H.G. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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