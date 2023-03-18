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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

AA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki törene Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Belediye Başkanı Numan Soyer, Jandarma Komutanı Mustafa Koçak, Emniyet Müdürü Fatih Çingi, Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, Koruköy belde Belediye Başkanı Kamil Yaman, ilçedeki kamu kuruluşlarının mülki ve idari amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Atatürk büstü önüne Çınarcık Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çınarcık Gülkent İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki program ise Çınarcık Hüdaverdi Aydın Ortaokulu Müdürü Osman Beken’in günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı. Öğrencilerin hazırladığı "Son Kale Çanakkale" gösterisi ilgiyle izlendi.

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